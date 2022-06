Per Britney Spears e suo marito abiti da sposa Versace e 4 fedi: le curiosità delle nozze (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ stato sicuramente uno dei matrimoni più chiacchierati dell’anno e ancora se ne parla, visto che trapelano piano piano, tutti i dettagli sulle nozze. Parliamo del matrimonio di Britney Spears. Il 9 giugno 2022 la data scelta: Sam Asghari e Britney sono diventati marito e moglie. Vi abbiamo raccontato qualcosa di questo giorno: dalla carrozza in stile Cenerentola che Britney ha voluto per il matrimonio al tentativo di intrusione operato dall’ex marito della cantante che ha cercato di rovinarle il giorno più bello della sua vita. E poi delle star invitate, del look scelto dagli sposi. Oggi entriamo nei dettagli: Britney e Sam hanno deciso di affidarsi alla maison Versace, e infatti Donatella era tra gli invitati alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ stato sicuramente uno dei matrimoni più chiacchierati dell’anno e ancora se ne parla, visto che trapelano piano piano, tutti i dettagli sulle. Parliamo del matrimonio di. Il 9 giugno 2022 la data scelta: Sam Asghari esono diventatie moglie. Vi abbiamo raccontato qualcosa di questo giorno: dalla carrozza in stile Cenerentola cheha voluto per il matrimonio al tentativo di intrusione operato dall’exdella cantante che ha cercato di rovinarle il giorno più bello della sua vita. E poistar invitate, del look scelto dagli sposi. Oggi entriamo nei dettagli:e Sam hanno deciso di affidarsi alla maison, e infatti Donatella era tra gli invitati alle ...

Pubblicità

infoitcultura : Britney Spears e le sue scarpe da sposa stile Cenerentola per il matrimonio - infoitcultura : Il rossetto rosa da sposa di Britney Spears è perfetto per le nozze - andrea_britney : RT @ElettraLambo: Scherzettooo???? vi pare che vi lasciavo senza il pezzo per ballare quest estate?!?????? CARAMELLO???? con @RoccoHunt e @lolaind… - LaVoguette : Dopo la battaglia legale contro il padre è cresciuta molto: ha lottato e ha avuto la sua vittoria!! Brava Britney!… - N0DrugLikeMe : RT @rottenmiu: c'e un motivo per cui christina aguilera non è stata invitata al matrimonio di britney spears .non portate mai piu wuella un… -