Paige: “Andare in AEW? Se la paga è giusta…” (Di lunedì 13 giugno 2022) È sicuramente stata una delle notizie più importanti del weekend quella dell’imminente addio di Paige alla WWE. Il 7 luglio scadrà il contratto dell’inglese e la WWE ha deciso di non rinnovarlo, una decisione che Paige ha accettato a malincuore, conscia della sua situazione fisica anche se il desiderio di tornare sul ring rimane un pallino fisso per lei. Adesso Saraya, nome che userà al di fuori della WWE, è pronta a guardarsi intorno, i giorni nel wrestling per lei non sono ancora finiti. Tutto è possibile Solitamente molto attiva sui social, Paige lo è stato ancor di più in questi giorni e in una live su Twitch ha parlato ancora del suo imminente addio alla WWE. Come vi abbiamo riportato ieri, su Twitter ha già inserito l’indirizzo e-mail per essere contattata per dei booking indipendenti una volta che sarà free agent ed ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 giugno 2022) È sicuramente stata una delle notizie più importanti del weekend quella dell’imminente addio dialla WWE. Il 7 luglio scadrà il contratto dell’inglese e la WWE ha deciso di non rinnovarlo, una decisione cheha accettato a malincuore, conscia della sua situazione fisica anche se il desiderio di tornare sul ring rimane un pallino fisso per lei. Adesso Saraya, nome che userà al di fuori della WWE, è pronta a guardarsi intorno, i giorni nel wrestling per lei non sono ancora finiti. Tutto è possibile Solitamente molto attiva sui social,lo è stato ancor di più in questi giorni e in una live su Twitch ha parlato ancora del suo imminente addio alla WWE. Come vi abbiamo riportato ieri, su Twitter ha già inserito l’indirizzo e-mail per essere contattata per dei booking indipendenti una volta che sarà free agent ed ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Paige: 'Andare in AEW? Se la paga è giusta...' - - akimaxerr : luca continua a dire paige bellissima wow so hot i fancy her ma poi continua ad andare dalla biondina guarda amo st… -