Non è l’Arena, Massimo Giletti replica alle critiche: “A Mosca perché volevo conoscere il punto di vista del nemico, nessuno deve insegnarmi come fare le cose” (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimo Giletti cita il commento critico di Repubblica all’intervista che nel 1989 Enzo Biagi fece al boss Luciano Liggio: “Sono ben conscio dei miei limiti e non mi paragono a Biagi ma il punto interessante è che Biagi venne attaccato perché aveva fatto una cosa molto difficile, venne criticato perché chi si espone è sempre oggetto di attacchi. Avevo messo in preventivo che andando in Russia mi sarei potuto esporre a critiche”, spiega il conduttore di “Non è l’Arena“. Sette giorni dopo la messa in onda della discussa puntata da Mosca, il giornalista torinese replica in diretta su La7 alle polemiche che lo hanno travolto: “Ho un unico editore che si chiama Cairo, ma ho un editore ancora più importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)cita il commento critico di Repubblica all’interche nel 1989 Enzo Biagi fece al boss Luciano Liggio: “Sono ben conscio dei miei limiti e non mi paragono a Biagi ma ilinteressante è che Biagi venne attaccatoaveva fatto una cosa molto difficile, venne criticatochi si espone è sempre oggetto di attacchi. Avevo messo in preventivo che andando in Russia mi sarei potuto esporre a”, spiega il conduttore di “Non è“. Sette giorni dopo la messa in onda della discussa puntata da, il giornalista torinesein diretta su La7polemiche che lo hanno travolto: “Ho un unico editore che si chiama Cairo, ma ho un editore ancora più importante ...

