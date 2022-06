"Non ci hanno fatto votare". Referendum giustizia, la denuncia: che fine hanno fatto le schede (Di lunedì 13 giugno 2022) Le elezioni di ieri, domenica 12 giugno, si sono tenute nel segno della polemica. Non solo il caos seggi a Palermo, ma anche la denuncia degli italiani all'estero, che hanno parlato di plichi per i Referendum sulla giustizia arrivati in ritardo o mai consegnati. Un centinaio di segnalazioni è arrivato dal Comites (Comitato degli Italiani all'Estero) di Miami, che è il secondo per ampiezza negli Stati Uniti dopo quello di New York. I consolati avrebbero dovuto spedire le buste ai cittadini italiani entro il 25 maggio per permettere loro di riflettere sui quesiti, compilare le schede e rimandarle nella sede della rappresentanza diplomatica. Qualcosa, però, sarebbe andato storto. Il presidente del Comites Andrea Di Giuseppe, sentito dal Giornale, ha detto di aver ricevuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Le elezioni di ieri, domenica 12 giugno, si sono tenute nel segno della polemica. Non solo il caos seggi a Palermo, ma anche ladegli italiani all'estero, cheparlato di plichi per isullaarrivati in ritardo o mai consegnati. Un centinaio di segnalazioni è arrivato dal Comites (Comitato degli Italiani all'Estero) di Miami, che è il secondo per ampiezza negli Stati Uniti dopo quello di New York. I consolati avrebbero dovuto spedire le buste ai cittadini italiani entro il 25 maggio per permettere loro di riflettere sui quesiti, compilare lee rimandarle nella sede della rappresentanza diplomatica. Qualcosa, però, sarebbe andato storto. Il presidente del Comites Andrea Di Giuseppe, sentito dal Giornale, ha detto di aver ricevuto ...

