Nemmeno Facebook vuole più comprare i giornali (Di lunedì 13 giugno 2022) Mark Zuckerberg starebbe pensando di smettere di pagare gli editori per Facebook News Les Echos, pagina 27, di Nicolas Madelaine. Il compromesso tra Meta e gli editori di giornali è messo in discussione? Secondo The Information, le cui informazioni sono state confermate dal Wall Street Journal, il proprietario di Facebook e Instagram vorrebbe smettere di pagare gli editori della stampa americana per alimentare il suo portale Facebook News. La società di Mark Zuckerberg non rinnoverà i contratti triennali firmati nel 2019, che hanno fruttato 15 milioni di dollari al Washington Post, 20 milioni al New York Times, più di 10 milioni al Wall Street Journal e almeno 3 milioni agli editori più piccoli che hanno aderito. Facebook Paris non ha voluto commentare l’impatto che questa decisione potrebbe avere in ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 giugno 2022) Mark Zuckerberg starebbe pensando di smettere di pagare gli editori perNews Les Echos, pagina 27, di Nicolas Madelaine. Il compromesso tra Meta e gli editori diè messo in discussione? Secondo The Information, le cui informazioni sono state confermate dal Wall Street Journal, il proprietario die Instagram vorrebbe smettere di pagare gli editori della stampa americana per alimentare il suo portaleNews. La società di Mark Zuckerberg non rinnoverà i contratti triennali firmati nel 2019, che hanno fruttato 15 milioni di dollari al Washington Post, 20 milioni al New York Times, più di 10 milioni al Wall Street Journal e almeno 3 milioni agli editori più piccoli che hanno aderito.Paris non ha voluto commentare l’impatto che questa decisione potrebbe avere in ...

