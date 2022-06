Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “Fossi in Salvini e Berlusconi lascerei il governo” - - ShootersykEku : Lo capiranno,#SalviniBerlusconi? - ItaliaNotizie24 : Meloni “Fossi in Salvini e Berlusconi lascerei il governo” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Meloni “Fossi in Salvini e Berlusconi lascerei il governo” -… - Affaritaliani : Meloni: 'Salvini e Berlusconi fuori dal Governo Draghi? Fossi in loro lo farei' -

Agenzia ANSA

in loro lo farei". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in una conferenza stampa a Via della Scrofa, dopo aver chiesto a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi di lasciare il ...Elezioni comunali, la diretta Ore 20.09 - 'in loro lo farei'. Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in una conferenza stampa a Via della Scrofa, dopo aver chiesto a Matteo ... Meloni, fossi Lega-Fi lascerei il governo - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 13 GIU - 'Fossi in loro lo farei'. Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via ...Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia fanno il pieno di voti ... Chiaramente noi abbiamo le nostre idee, ho letto dichiarazioni fuori luogo e io voglio dire che noi siamo una forza non secondaria, noi ...