Marcelo in lacrime: «Me ne vado da giocatore più titolato del Real Madrid»

Le parole d'addio del terzino brasiliano Marcelo ha parlato nella conferenza d'addio da giocatore del Real Madrid. Le sue parole: «Ringrazio tutti, dai compagni agli allenatori, ma anche tutti quelli che lavorano per questo club. Quando ho lasciato il Brasile avevo in mente di giocare la Champions League. Oggi lascio come il giocatore con più titoli nella storia del club più grande del mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

