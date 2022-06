Maggio dei Monumenti: bilancio positivo per l’edizione 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con la riapertura straordinaria della Chiesa dell’Incoronata è calato il sipario sulla XXVIII edizione del Maggio dei Monumenti, quest’anno incentrato sul programma di eventi Muraria promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. Significativi i numeri fatti registrare dalla storica kermesse: 124 visite guidate per oltre 3000 partecipanti a titolo gratuito; 68 performance di teatro di strada; 13 proiezioni cinematografiche dedicate a Werner Herzog, con il sold out dei posti disponibili sia alla Galleria Borbonica che al cinema Modernissimo; 22 passeggiate tematiche e incontri interculturali e, infine, 2 opere d’arte pubblica permanenti e 1 installazione visuale temporanea. “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti dal Maggio dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con la riapertura straordinaria della Chiesa dell’Incoronata è calato il sipario sulla XXVIII edizione deldei, quest’anno incentrato sul programma di eventi Muraria promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. Significativi i numeri fatti registrare dalla storica kermesse: 124 visite guidate per oltre 3000 partecipanti a titolo gratuito; 68 performance di teatro di strada; 13 proiezioni cinematografiche dedicate a Werner Herzog, con il sold out dei posti disponibili sia alla Galleria Borbonica che al cinema Modernissimo; 22 passeggiate tematiche e incontri interculturali e, infine, 2 opere d’arte pubblica permanenti e 1 installazione visuale temporanea. “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti daldei ...

Pubblicità

amnestyitalia : #Israele: secondo @Addameer, alla fine di maggio erano oltre 600 i palestinesi sottoposti alla detenzione amministr… - LallaM40589392 : RT @FabioConditi: Qui lo spiego su Canale Italia il 30 maggio 2022. Stanno svendendo i servizi pubblici a soggetti privati, come avvenuto c… - anteprima24 : ** Maggio dei Monumenti: #Bilancio positivo per l’edizione 2022 ** - iflrhcouldtalk : @ludovicaaaaaa_ la mia è iniziata tipo il 18 maggio e finisce a metà luglio, io ho dato 3 esami ma in realtà ci sar… - ArtigianiGo : @ArtigianiGo #Confartigianato STUDI – In Italia inflazione energetica a maggio al 42,6%, la più elevata tra i maggi… -