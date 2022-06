LIVE Musetti-Bublik, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: Bopanna/Shapovalov vincono il primo set in doppio! A seguire l’azzurro (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Rohan Bopanna/Denis Shapovalov conquistano il primo set contro Pedro Martinez/Diego Schwartzman al tie-break per 8 punti a 6. 15.27 Restate con noi in attesa dell’inizio del primo confronto tra il tennista azzurro e il kazako. 15.25 Alejandro Davidovich Fokina batte il connazionale spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 7-5 6-4 e vola al secondo turno dopo un’ora e ventidue minuti. Adesso in campo il secondo match tra Rohan Bopanna/Denis Shapovalov e Pedro Martinez/Diego Schwartzman. 15.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti e Aleksandr Bublik, valida per il primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Rohan/Denisconquistano ilset contro Pedro Martinez/Diego Schwartzman al tie-break per 8 punti a 6. 15.27 Restate con noi in attesa dell’inizio delconfronto tra il tennista azzurro e il kazako. 15.25 Alejandro Davidovich Fokina batte il connazionale spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 7-5 6-4 e vola al secondo turno dopo un’ora e ventidue minuti. Adesso in campo il secondo match tra Rohan/Denise Pedro Martinez/Diego Schwartzman. 15.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Lorenzoe Aleksandr, valida per il...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Musetti-Bublik ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: Davidovich Fokina batte Vinolas! Adesso il doppio poi l’azzurro -… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lorenzo Musetti al Queen’s (LIVE) - zazoomblog : LIVE – Musetti-Bublik primo turno Atp Queen’s 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Bublik #primo #turno #Queen’s - zazoomblog : LIVE Musetti-Bublik ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: partita imprevedibile tra due giocatori estrosi - #Musetti-Bublik… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Classifica Race Live degli italiani ???? 1. Jannik Sinner N°12 2. Matteo Berrettini N°21 3. Lorenzo Musetti N°37 4. Lorenzo… -