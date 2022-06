Iva Zanicchi concorrente di Ballando con le Stelle | la richiesta a Milly e “l’avvertimento” per Selvaggia Lucarelli

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ivasarà unadicon le. L’ufficialità arriva dalla diretta interessata nel corso di un’intervista tra le frequenze di RaiRadio2 ai microfoni del bravo Pino Strabioli. Ivadicon le: laNel corso della chiacchierata radiofonica, Ivaha spoilerato la notizia facendo anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

