In Francia è testa a testa tra Macron e Melenchon: “Tanto assenteismo” (Di lunedì 13 giugno 2022) A quasi due mesi dalla rielezione di Emmanuel Macron, la maggioranza uscente sotto il simbolo ‘Ensemble!’ ha ottenuto il 25,75% dei voti, ovvero 21.442 voti in più rispetto ai Nupes (LFI, PCF, PS ed EELV) raccolti dietro a Jean-Luc Melenchon (25,66%), su 23,3 milioni di elettori. Macron mantiene il vantaggio nelle proiezioni dei 577 seggi dei deputati, con un range da 255 a 295 seggi, davanti ai Nupes (da 150 a 210), secondo gli istituti di sondaggi. La sua coalizione auspica di mantenere la maggioranza assoluta, fissata a 289 deputati, che gli permetterebbe di evitare di dover confrontarsi con altri gruppi per far adottare i testi dell’esecutivo, a cominciare dalla riforma delle pensioni che entrerà in vigore tra un anno. La coalizione di Emmanuel Macron, Ensemble!, ha vinto con un breve margine il primo turno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) A quasi due mesi dalla rielezione di Emmanuel, la maggioranza uscente sotto il simbolo ‘Ensemble!’ ha ottenuto il 25,75% dei voti, ovvero 21.442 voti in più rispetto ai Nupes (LFI, PCF, PS ed EELV) raccolti dietro a Jean-Luc(25,66%), su 23,3 milioni di elettori.mantiene il vantaggio nelle proiezioni dei 577 seggi dei deputati, con un range da 255 a 295 seggi, davanti ai Nupes (da 150 a 210), secondo gli istituti di sondaggi. La sua coalizione auspica di mantenere la maggioranza assoluta, fissata a 289 deputati, che gli permetterebbe di evitare di dover confrontarsi con altri gruppi per far adottare i testi dell’esecutivo, a cominciare dalla riforma delle pensioni che entrerà in vigore tra un anno. La coalizione di Emmanuel, Ensemble!, ha vinto con un breve margine il primo turno ...

Pubblicità

petergomezblog : Elezioni legislative in Francia, testa a testa tra Mélenchon e governisti: maggioranza incerta per Macron. È record… - you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Coalizione in testa per collegio elettorale Ensemble! (Macron, Centro) 198… - christianrocca : RT @Linkiesta: In #Francia è testa a testa tra #Macron e #Mélenchon | #exitpoll - dukana2 : Elezioni legislative in #Francia, testa a testa tra #Mélenchon e governisti: maggioranza incerta per #Macron lurido… - Giornaleditalia : Elezioni in Francia, exit-poll danno testa a testa Macron e Mélenchon -