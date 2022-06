Il fuorigioco semiautomatico: cos’è e l’introduzione al Mondiale in Qatar (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Var rappresenta uno strumento eccezionale per gli arbitri, l’intenzione è quella di aggiornarsi sempre di più per annullare quasi completamente gli errori e le polemiche. L’International Board (Ifab), garante delle regole del calcio è pronta a valutare l’efficacia del fuorigioco semiautomatico. Inoltre dovrebbe essere confermato il principio dei cinque cambi per partita, introdotto durante il Covid. Un altro argomento caldo è quello relativo al fallo di mano in area, aspetto che nel corso dell’ultima stagione ha scatenato tantissime reazioni. La Fifa punta ad applicare il rilevamento semiautomatico del fuorigioco, già testato a febbraio durante i Mondiali per club ma il suo effettivo utilizzo non è stato ancora confermato. Il fuorigioco semiautomatico è basato su telecamere ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Var rappresenta uno strumento eccezionale per gli arbitri, l’intenzione è quella di aggiornarsi sempre di più per annullare quasi completamente gli errori e le polemiche. L’International Board (Ifab), garante delle regole del calcio è pronta a valutare l’efficacia del. Inoltre dovrebbe essere confermato il principio dei cinque cambi per partita, introdotto durante il Covid. Un altro argomento caldo è quello relativo al fallo di mano in area, aspetto che nel corso dell’ultima stagione ha scatenato tantissime reazioni. La Fifa punta ad applicare il rilevamentodel, già testato a febbraio durante i Mondiali per club ma il suo effettivo utilizzo non è stato ancora confermato. Ilè basato su telecamere ...

