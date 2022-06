Governo, Conte: il risultato delle Comunali non cambia nulla (Di lunedì 13 giugno 2022) "Assolutamente no, la nostra posizione è chiara, è una traiettoria limpida e ragionata che non cambia nulla rispetto all'esito alle elezioni". Così, in conferenza stampa, il leader M5S, Giuseppe Conte,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "Assolutamente no, la nostra posizione è chiara, è una traiettoria limpida e ragionata che nonrispetto all'esito alle elezioni". Così, in conferenza stampa, il leader M5S, Giuseppe,...

Pubblicità

matteorenzi : Il governo non è a rischio, è solo scena che serve ai 5S per racimolare qualche decimale nei sondaggi. Se Conte pen… - Mov5Stelle : Il faro che deve sempre guidarci è quello dell’onestà e della legalità. Grazie al governo Conte abbiamo 209 miliar… - AndreaOrlandosp : Fratelli d'Italia e Lega si dicono 'patrioti', ma il voto contrario al #PNRR è il più antipatriottico degli ultimi… - AdriJuve64 : RT @GiovyDean: Disfatta cinque stelle e #Conte dichiara: 'dobbiamo rimboccarci le maniche'. Ma come glielo dobbiamo spiegare che se ne devo… - Cristia72080814 : RT @Halexyt: In Austria qualcuno ha notato il trasporto di obici ITALIANI in direzione Repubblica Ceca / Ucraina. l'Italia non aveva per c… -