Gomorra: Genny Savastano è morto | Ma la fiction questa volta non c’entra (Di lunedì 13 giugno 2022) Gomorra è stato un enorme successo nel mondo e l’ultima stagione si è conclusa con la morte dei due protagonisti. Ora suona come un segno premonitore. Un enorme successo di pubblico e di critica per le vicende della famiglia Savastano e per il suo antagonista, l’immortale, Ciro di Marzio. Tratto da un libro di Roberto Saviano, la fiction ha esplorato i bassifondi non solo della città di Napoli, ma della psiche dei suoi protagonisti. Genny in Gomorra (web source)La storia Le vicende della fiction ruotano intorno agli affari di droga e spaccio controllate dalla famiglia Savastano. In principio era don Pietro, il boss di Secondigliano, che affida il suo unico figlio ed erede, Gennaro, detto Genny, al suo uomo più fidato, Ciro Di Marzio. Ciro ha il ... Leggi su newstv (Di lunedì 13 giugno 2022)è stato un enorme successo nel mondo e l’ultima stagione si è conclusa con la morte dei due protagonisti. Ora suona come un segno premonitore. Un enorme successo di pubblico e di critica per le vicende della famigliae per il suo antagonista, l’immortale, Ciro di Marzio. Tratto da un libro di Roberto Saviano, laha esplorato i bassifondi non solo della città di Napoli, ma della psiche dei suoi protagonisti.in(web source)La storia Le vicende dellaruotano intorno agli affari di droga e spaccio controllate dalla famiglia. In principio era don Pietro, il boss di Secondigliano, che affida il suo unico figlio ed erede, Gennaro, detto, al suo uomo più fidato, Ciro Di Marzio. Ciro ha il ...

