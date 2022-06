Entry list femminile Wimbledon 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ stata finalmente diramata l’Entry list femminile per il torneo di Wimbledon 2022. Come già comunicato, non sono presenti tenniste russe né bielorusse, sospese a causa dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. L’evento perde dunque giocatrici del calibro di Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina. Non c’è neppure Leylah Fernandez, unica big assente. Al via invece tutte le altre migliori al mondo, da Iga Swiatek a Paula Badosa. Sono cinque invece le tenniste azzurre al via: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la lista completa. L’Entry list COMPLETA 1 SWIATEK, Iga (POL) 1 2 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 2 3 BADOSA, Paula (ESP) 3 4 SAKKARI, Maria (GRE) 4 5 KENIN, ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ stata finalmente diramata l’per il torneo di. Come già comunicato, non sonotenniste russe né bielorusse, sospese a causa dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. L’evento perde dunque giocatrici del calibro di Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina. Non c’è neppure Leylah Fernandez, unica big assente. Al via invece tutte le altre migliori al mondo, da Iga Swiatek a Paula Badosa. Sono cinque invece le tenniste azzurre al via: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito laa completa. L’COMPLETA 1 SWIATEK, Iga (POL) 1 2 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 2 3 BADOSA, Paula (ESP) 3 4 SAKKARI, Maria (GRE) 4 5 KENIN, ...

