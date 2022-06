Elezioni Amministrative Lazio 2022: la diretta dello spoglio Comune per Comune (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ iniziato oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno 2022, lo spoglio dei voti per le Elezioni Amministrative valevoli per i rinnovi dei Consigli Comunali. Tanti gli Enti locali al voto nel Lazio, tra i quali Ardea, Ciampino, Ladispoli, Cerveteri, Grottaferrata e Guidonia. In provincia di Latina Elezioni nelle isole, con Ponza e Ventotene, ma anche in altri territori come ad esempio Cori e Geta. Ecco dunque tutti i risultati Comune per Comune. Comuni al voto nella Provincia di Roma Partiamo dalla provincia di Roma. In tutto sono state 23 le città chiamate alle urne, dai Castelli Romani al litorale. Per sapere i risultati delle Elezioni Amministrative 2022 è possibile cliccare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ iniziato oggi pomeriggio, lunedì 13 giugno, lodei voti per levalevoli per i rinnovi dei Consigli Comunali. Tanti gli Enti locali al voto nel, tra i quali Ardea, Ciampino, Ladispoli, Cerveteri, Grottaferrata e Guidonia. In provincia di Latinanelle isole, con Ponza e Ventotene, ma anche in altri territori come ad esempio Cori e Geta. Ecco dunque tutti i risultatiper. Comuni al voto nella Provincia di Roma Partiamo dalla provincia di Roma. In tutto sono state 23 le città chiamate alle urne, dai Castelli Romani al litorale. Per sapere i risultati delleè possibile cliccare ...

Pubblicità

matteorenzi : Il mio commento su referendum e elezioni amministrative - you_trend : ?? #Referendum, affluenza alle ore 12 nei comuni con e senza elezioni amministrative in contemporanea: Comuni in cu… - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Con i dati di 498 comuni su 818, l'affluenza alle urne alla chiusura dei seggi per le elezioni amministr… - davidedesario : RT @tg2rai: #Tg2Italia, 'I risultati delle elezioni amministrative' Ospiti: @davidedesario, dir. #Leggo @AnnalisaChirico, giornal… - VaiAlessandro : RT @DavideR46325615: Elezioni Amministrative, Roberto Lagalla, il candidato sindaco scelto da Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro verso la vi… -