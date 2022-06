Dopo il flop referendum la Lega processa Salvini | dal viaggio a Mosca al governo | tutti gli errori del Capitano

Pubblicità

FratellidItalia : ?? Un flop dopo l'altro. Ministro Lamorgese, a quando le dimissioni? - PMurroccu : RT @jopratix: Dopo il flop del M5S alle elezioni, 'si apre una riflessione sulle alleanze' all'interno del @pdnetwork. Finito l'idillio. Ch… - jopratix : Dopo il flop del M5S alle elezioni, 'si apre una riflessione sulle alleanze' all'interno del @pdnetwork. Finito l'i… - fvecchioli : RT @FratellidItalia: ?? Un flop dopo l'altro. Ministro Lamorgese, a quando le dimissioni? - GiuseppeScat : RT @FratellidItalia: ?? Un flop dopo l'altro. Ministro Lamorgese, a quando le dimissioni? -

Sky Tg24

una legislatura dove tutti si sono alleati con tutti e Salvini ha governato con il tuo alleato Conte, è davvero poco credibile. Questo non è il nostro modo di concepire la politica perché ...l'ennesimo5 Stelle registrato in una tornata elettorale amministrativa ci mette la faccia, annunciando la "fase 2" della riorganizzazione interna avviata ormai un anno fa ma "rallentata" ... Giustizia, cosa succede ora dopo il flop dei referendum: ecco i prossimi passi "Questi dati non ci possono soddisfare", il Movimento "non riesce a stare sui territori" e a "intercettare le sofferenze" della gente. Non si nasconde, il leader pentastellato Giuseppe Conte. E dopo l ...Il centrodestra (unito) vince. Ma il primo round della competizione interna se lo aggiudica Fratelli d’Italia che sorpassa, anche al nord, la Lega. Dove il centrodestra si presenta diviso, invece, la ...