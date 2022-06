Covid-19, con l’effetto BA.5 tornano a risalire contagi e morti (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo 6 settimane consecutive con il segno "meno", tornano a salire contagi e decessi per Covid-19 in Italia: sono stati quasi 30mila in più la passata settimana rispetto alla precedente (che scontava comunque i pochi tamponi fatti nella festa del 2 giugno), con 73 morti in più. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 6-12 giugno 2022.Una risalita che probabilmente conferma anche in Italia la circolazione dell`ultima variante di Omicron, la BA.5, molto più contagiosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti. Sono stati in totale 144.333, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +26,14% rispetto ai 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno e +7,55 sui 134.202 del 23-29 maggio. Nella settimana 6-12 giugno aumentano anche i ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo 6 settimane consecutive con il segno "meno",a saliree decessi per-19 in Italia: sono stati quasi 30mila in più la passata settimana rispetto alla precedente (che scontava comunque i pochi tamponi fatti nella festa del 2 giugno), con 73in più. È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 6-12 giugno 2022.Una risalita che probabilmente conferma anche in Italia la circolazione dell`ultima variante di Omicron, la BA.5, molto piùosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti. Sono stati in totale 144.333, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +26,14% rispetto ai 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno e +7,55 sui 134.202 del 23-29 maggio. Nella settimana 6-12 giugno aumentano anche i ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Mentre cercavano di terrorizzarci, noi nutrivamo dubbi sul conteggio delle morti #Covid. Ed ecco cosa succede ade… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - MediasetTgcom24 : Covid, respirazione bocca-a-bocca efficace anche con FFP2 #resuscianne… - Jo_fer7 : @AieieBrazov3 @Jean_Grey_77 @ilariacapua Addirittura rischioso. Mentre è sicuro che con il covid non tj succede nulla. - TutorSconti : ?? PRODOTTO :TS 60025 ?? NOME : 5 PEZZI TEST COVID 19 PER ADULTI E BAMBINI ?? PREZZO : € 14,40 ?? PAESE : ???? ?? SPESE… -