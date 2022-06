Calciomercato Roma, dopo Matic in arrivo un altro centrocampista (Di lunedì 13 giugno 2022) Si tratterà di un ritorno a casa, in quella Roma in cui ha indossato sia le maglie di Lazio e Roma da ragazzo. dopo le esperienze di Monza e un solo anno di Sassuolo, in cui ha stupito tutti e guadagnato la maglia della Nazionale, Davide Frattesi si appresta a vestire, stavolta nella prima squadra, la maglia della Roma. Il giocatore, secondo le ultime notizie da Calciomercato.com, avrebbe detto sì alla proposta della squadra giallorossa e dopo Mönchengladbach, dove la Nazionale giocherà la partita di Nations League con la Germania, la sua strada porterà probabilmente a Roma alla corte di Josè Mourinho. Davide Frattesi Sassuolo Roma Quella di Frattesi è stata una stagione molto positiva. Da possibile partente in prestito a titolare fisso nel ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Si tratterà di un ritorno a casa, in quellain cui ha indossato sia le maglie di Lazio eda ragazzo.le esperienze di Monza e un solo anno di Sassuolo, in cui ha stupito tutti e guadagnato la maglia della Nazionale, Davide Frattesi si appresta a vestire, stavolta nella prima squadra, la maglia della. Il giocatore, secondo le ultime notizie da.com, avrebbe detto sì alla proposta della squadra giallorossa eMönchengladbach, dove la Nazionale giocherà la partita di Nations League con la Germania, la sua strada porterà probabilmente aalla corte di Josè Mourinho. Davide Frattesi SassuoloQuella di Frattesi è stata una stagione molto positiva. Da possibile partente in prestito a titolare fisso nel ...

