Bruce Dickinson: “Se non riuscissi più a cantare, vorrei che gli altri continuassero con un altro” (Di lunedì 13 giugno 2022) Bruce Dickinson ha parlato del suo futuro musicale all’interno degli Iron Maiden. In una recente intervista il cantante britannico ha parlato dell’eventualità di non riuscire più a cantare. Il frontman, che a luglio sarà con la band in Italia al Bologna Sonic Park, non disprezzerebbe l’idea di avere un sostituto, a patto però di sceglierlo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Renato Pozzetto compie 80 anni oggi Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Ozzy Osbourne ha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata” Pink Floyd, Gilmour non esclude nuovi concerti: “Potrebbe esserci la possibilità” Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 13 giugno 2022)ha parlato del suo futuro musicale all’interno degli Iron Maiden. In una recente intervista il cantante britannico ha parlato dell’eventualità di non riuscire più a. Il frontman, che a luglio sarà con la band in Italia al Bologna Sonic Park, non disprezzerebbe l’idea di avere un sostituto, a patto però di sceglierlo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Renato Pozzetto compie 80 anni oggi Paul Di’Anno: partito crowdfunding per un’operazione El Chapo Junior feat Touché, il nuovo singolo intitolato “Narghilè” Ozzy Osbourne ha il Covid, la moglie Sharon: “Sono molto preoccupata” Pink Floyd, Gilmour non esclude nuovi concerti: “Potrebbe esserci la possibilità”

Pubblicità

Christianzu76 : Iron Maiden - Live after death: al primo minuto e 39 di '22 Acacia Avenue' Bruce Dickinson diventa Vasco Rossi. #IronMaiden #UpTheIrons - robyjuve_motley : RT @Metalitalia: IRON MAIDEN: Bruce Dickinson, 'Se non ce la facessi più, vorrei che gli altri continuassero con un altro cantante' #IRONMA… - Reincarnate4U : RT @Metalitalia: IRON MAIDEN: Bruce Dickinson, 'Se non ce la facessi più, vorrei che gli altri continuassero con un altro cantante' #IRONMA… - Metalitalia : IRON MAIDEN: Bruce Dickinson, 'Se non ce la facessi più, vorrei che gli altri continuassero con un altro cantante'… - IronMaidenItaly : ?? Bruce Dickinson: 'Se non potessi più cantare vorrei che i Maiden continuassero con qualcun altro' ??… -