Borsa: Milano crolla ancora con Europa, Btp al 4% (Di lunedì 13 giugno 2022) La Bce che finora non ha previsto protezioni contro l'esplosione degli spread e le attese sulla Fed dopo i dati dell'inflazione Usa ancora altissimi hanno causato un'altra giornata di passione sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) La Bce che finora non ha previsto protezioni contro l'esplosione degli spread e le attese sulla Fed dopo i dati dell'inflazione Usaaltissimi hanno causato un'altra giornata di passione sui ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ancora una seduta di forti vendite per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,79% a 21.91… - ForexOnlineMeIt : Borsa, lunedì nero: Milano chiude a -2,79% | Liguria Business Journal - dorin693 : RT @errico_erika: Borsa di Milano - 5% Borsa di Mosca + 5% Li facciamo neri... Dicevano. - gabririzza : RT @Agenzia_Ansa: Ancora una seduta di forti vendite per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,79% a 21.918 punt… - maurogab1 : RT @errico_erika: Borsa di Milano - 5% Borsa di Mosca + 5% Li facciamo neri... Dicevano. -