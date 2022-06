Bitcoin sotto i 24mila dollari per la prima dal 2020. E il valore di mercato delle criptovalute ha perso 2mila miliardi di dollari in 7 mesi (Di lunedì 13 giugno 2022) Un nuovo crollo di Bitcoin spinge al ribasso tutto l’ecosistema delle criptovalute. La ‘moneta’ regina del mondo cripto sta perdendo ininterrottamente da giorni e oggi il valore è sceso al di sotto dei 24mila dollari, controvalore più basso dal 2020. Un crollo di oltre il 15% – con performance simile anche di Ethereum – che ha trascinato giù tutte le valute digitali, sotto pressione da settimane. La capitalizzazione delle criptovalute ha così ripiegato sotto i 1.000 miliardi di dollari, un terzo del valore toccato in novembre quando aveva superato il tetto dei 3mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Un nuovo crollo dispinge al ribasso tutto l’ecosistema. La ‘moneta’ regina del mondo cripto sta perdendo ininterrottamente da giorni e oggi ilè sceso al didei, contropiù basso dal. Un crollo di oltre il 15% – con performance simile anche di Ethereum – che ha trascinato giù tutte le valute digitali,pressione da settimane. La capitalizzazioneha così ripiegatoi 1.000di, un terzo deltoccato in novembre quando aveva superato il tetto dei 3mila ...

