Atp Queen’s 2022 | Musetti costretto al ritiro per infortunio | Bublik avanza al secondo turno

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dura soltanto trentasette minuti la partita di Lorenzocontro Aleksanderal primodel torneo Atp del. Il tennista azzurro, infatti, èa ritirarsi per unall’inguine rimediato all’inizio delset, quanto il kazako aveva già conquistato la vittoria nel primo. Adesso c’è grande appresione per le condizioni dell’azzurro, che in questa stagione ha già dovuto affrontare diversi problemi fisici che lo hannoai box. IN AGGIORNAMENTO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI SportFace.