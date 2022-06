Atp Halle 2022 | programma | orari e ordine di gioco martedì 14 giugno

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il, glie l’didell’ATP 250 diper la giornata di14. In un torneo che non vede tennisti italiani impegnati proseguono gli incontri di primo turno, con l’esordio di alcuni tra i favoriti della vigilia. Aprirà le danze alle ore 12:00 Felix Auger-Aliassime, poi sarà tempo di esordio anche per Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas. A chiudere ilsul campo centrale l’idolo di casa Oscar Otte, già semifinalista la scorsa settimana a Stoccarda e battuto in due set dal nostro Matteo Berrettini. Da segnalare anche, sul campo 2, l’inedita coppia di doppio formata dal già citato Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, da oggi di nuovo n°1 del ranking. Di seguito ilcompleto con tutti ...

sportface2016 : #AtpHalle: il programma e gli orari di martedì 14 giugno - Tennis_Ita : ATP 500 Halle, Carreno Busta e Basilashvili fanno fuori Rune e Rublev - giakti : PABLO ? #19 Carreno Busta sconfigge #28 Rune, che stava giocando la sua prima partita in carriera sull'erba, con un… - emixam_ehcte : RT @drxtennis: ATP Halle ?? ???? Basilashvili @ 5.00 (0.5u) Avec @afztennis ?? RT & ?? si tu suis, GL ! ???? - thudao76 : RT @drxtennis: ATP Halle ?? ???? Basilashvili @ 5.00 (0.5u) Avec @afztennis ?? RT & ?? si tu suis, GL ! ???? -

Ha dato forfait ad, si presume per il problema riscontrato al ginocchio durante il Roland ... Sono in corsa per le NittoFinals, ma nella categoria del doppio , altri due italiani. Si tratta ...Negli ultimi tre anni, Berrettini sull'erba ha perso solo tre partite: la semifinale dinel 2019, la sua prima in un500, contro David Goffin; l'ottavo a Wimbledon di quell'anno (il suo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Aleksandr Bublik avanza al secondo turno dopo appena 35 minuti di gioco vincendo per 6-3 e ritiro dell’italiano che doveva fronteggiare due palle break ...Atp Halle 2022: esordio, tra gli altri, per Tsitsipas, Auger-Aliassime, Hurkacz e Kyrgios nella giornata di martedì 1g Giugno.