Aprilia, raccolta fondi "Progetto in rosa" per Centro Oncologico cittadino (Di lunedì 13 giugno 2022) La lotta al tumore, non conosce confini! Fare fronte comune contro il tumore al seno. Un simposio di arte, letteratura e medicina, questa mattina ad Aprilia, per sensibilizzare alla prevenzione e fare fronte comune contro il tumore al seno. Un'occasione per raccogliere fondi da devolvere al "Progetto in rosa" per dotare il Centro Oncologico della C.d.S. di Aprilia di caschi refrigeranti contro la caduta dei capelli per le donne che si sottopongono a chemioterapia. Presso la sala Mnemosine, dopo l'interessante presentazione del libro di poesie dello scrittore Mario Lupini "Itaca mia sul colle", presente l'editore di L'occhio di Horus APS Michele Rucco, con intermezzo musicale della giovane violinista Iris Ieva, la consigliera comunale Alessandra Lombardi ha portato i ...

