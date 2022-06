Affare da 80 milioni | via libera per Milan e Juventus

Pubblicità

GoalItalia : ? UFFICIALE ? Darwin Nunez dal Benfica al Liverpool: affare da 100 milioni ?????????? - SkySport : INTER, IN CHIUSURA L'AFFARE ASLLANI CON L'EMPOLI Nerazzurri arrivati a 9,5 milioni per il centrocampista #SkySport… - FBiasin : “Se vuole tornare all’#Inter deve trovare da solo una soluzione col #Chelsea”. Difficilmente riuscirà nell’impresa… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Benfica, UFFICIALE: #Nunez al Liverpool. Affare da 100 milioni - cmdotcom : #Benfica, UFFICIALE: #Nunez al Liverpool. Affare da 100 milioni -

Commenta per primo L'era chiuso da ieri, ora è arrivata anche l'ufficialità: Darwin Nunez è un nuovo giocatore del ...per la cessione dei diritti del giocatore Darwin Nunez per 75di euro.Con una stima di 600di casi di malattie di origine alimentare all'anno, gli alimenti non ... La sicurezza alimentare èdi tutti, dai Governi e dalle aziende alimentari agli esperti ...Sul talento del Belgio Maldini avanti a tutti. De Ketelaere euro colpo. Per il Bruges pronti 40 milioni, lui avrà un ruolo da leader. Di spalla: "Chi fa l'affare" Così apre stamani de La Gazzetta del ...Leo Ostigard è pronto ad essere un nuovo difensore del Napoli, secondo quanto riferisce Il Mattino l'affare è vicinissimo alla chiusura.