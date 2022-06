VIDEO F1, Charles Leclerc amaro: “Da tre gare abbiamo il potenziale, ma l’affidabilità è un problema. Non trovo le parole” (Di domenica 12 giugno 2022) Charles Leclerc esce con le ossa rotte anche dal Gran Premio d’Azerbaijan 2022 ed è costretto al ritiro per la seconda volta nelle ultime tre gare disputate a causa di problemi di affidabilità sulla sua Ferrari F1-75. Il monegasco, pole-man a Baku, lascia così sul piatto altri punti pesanti e sprofonda a -34 dal leader del Mondiale Max Verstappen. “abbiamo un problema di affidabilità, dopo le ultime gare mi pare ovvio. Non trovo le parole giuste per descrivere quel che provo e non voglio aggiungere molto. Fa male. Sono tre gare che la competitività c’è ma, per un motivo o per un altro, non arriva il risultato”, commenta a caldo il monegasco della Rossa ai microfoni di Sky. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)esce con le ossa rotte anche dal Gran Premio d’Azerbaijan 2022 ed è costretto al ritiro per la seconda volta nelle ultime tredisputate a causa di problemi di affidabilità sulla sua Ferrari F1-75. Il monegasco, pole-man a Baku, lascia così sul piatto altri punti pesanti e sprofonda a -34 dal leader del Mondiale Max Verstappen. “undi affidabilità, dopo le ultimemi pare ovvio. Nonlegiuste per descrivere quel che provo e non voglio aggiungere molto. Fa male. Sono treche la competitività c’è ma, per un motivo o per un altro, non arriva il risultato”, commenta a caldo il monegasco della Rossa ai microfoni di Sky. Di seguito ilcon le dichiarazioni ...

Pubblicità

strangerbatch : Poi finisce il video e si dispera per Charles, lo so io e lo sapete voi. - _0987aw : RT @yleniaindenial1: pov: sei un ferrarista felice per l'ennesima pole di Charles Leclerc ma poi ti ricordi della sfiga, delle strategie di… - Adropof_Blue : @animainrivolta_ manda un video a charles magari si riprende un po’ ?? - OA_Sport : #F1 Il motore di Leclerc va arrosto: riviviamo il momento del ritiro del monegasco a Baku - mvrtinvgilmore : RT @bailandooo_: Quella luce che ha negli occhi, quel luccichio... nessun altro lo ha, e io Charles non lo cambierei per nessuno ?? https:/… -