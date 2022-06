Una Vita Anticipazioni 13 giugno 2022: Fatima è una ladra, Felipe aveva ragione! (Di domenica 12 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Fatima, l'infermiera di Felipe, si rivelerà essere una cinica truffatrice... Leggi su comingsoon (Di domenica 12 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 13su Canale 5. Le trame rivelano che, l'infermiera di, si rivelerà essere una cinica truffatrice...

Pubblicità

matteosalvinimi : E se la Lega dovesse vincere in tanti Comuni, partirebbe la caccia ai russi per le vie di Carrara, Paternò, Meda e… - mauroberruto : Umberto Motto, 92 anni, il capitano dei ragazzi del #Toro che dopo Superga scesero in campo per le ultime 4 partite… - Agenzia_Ansa : 'La legge non è più rinviabile', lo dice il ministro Roberto Speranza in un intervento alla 'Stampa' sul caso di 'M… - Piero43 : RT @LucillaMasini: 'Il Salario Minimo è una bandiera elettorale, ma si specula sui lavoratori' ha dichiarato la leghista Nisini, che promuo… - VercesiErnesto : RT @Teso4zampe: Una telefonata che può cambiare una vita di due cuccioli di cane - -