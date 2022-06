Un altro domani anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022, Julia cambia idea! (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle puntate di Un altro domani in onda da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022 Julia deciderà di dare un’altra possibilità a lei e Sergio e gli chiede così qualcosa di inaspettato che il giovane accetta. Poco tempo dopo però proprio Sergio intuisce che la sua sposa potrebbe cambiare idea per l’ennesima volta e nota l’avvicinamento con Tirso. Quest’ultimo poi fa un’offerta dopo che Julia ha messo in vendita la casa di suo padre. Carmen intanto si schiera con Kiros e decide apertamente di fare qualsiasi cosa per aiutarlo questo, non solo indispettisce il padre, ma gli crea anche dei problemi. I due discuteranno anche per le condizioni di lavoro degli operai. Gli episodi vanno in onda alle ore 14:45. Tutto sulle puntate di Un altro domani ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle puntate di Unin onda da lunedì 13 a venerdì 17deciderà di dare un’altra possibilità a lei e Sergio e gli chiede così qualcosa di inaspettato che il giovane accetta. Poco tempo dopo però proprio Sergio intuisce che la sua sposa potrebbere idea per l’ennesima volta e nota l’avvicinamento con Tirso. Quest’ultimo poi fa un’offerta dopo cheha messo in vendita la casa di suo padre. Carmen intanto si schiera con Kiros e decide apertamente di fare qualsiasi cosa per aiutarlo questo, non solo indispettisce il padre, ma gli crea anche dei problemi. I due discuteranno anche per le condizioni di lavoro degli operai. Gli episodi vanno in onda alle ore 14:45. Tutto sulle puntate di Un...

