Ultime Notizie – Atp Stoccarda 2022 | Berrettini vince torneo | Murray ko in finale

(Di domenica 12 giugno 2022) Matteo, 26 anni,sull’erba ilAtp di. L’azzurro, numero 2 del tabellone, inbatte lo scozzese Andyper 6-4, 5-7, 6-3., che mette a segno 19 ace, conquista il sesto titolo della carriera aggiudicandosi un match equilibrato, nel qualedeve fare i conti con problemi fisici che nel terzo set rendono necessario l’intervento del fisioterapista. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La notizia, prima che cominciasse il torneo, era il suo rientro dopo il lungo stop per l'operazione alla mano destra. Ma Matteo Berrettini è andato oltre ogni aspettativa vincendo l'Atp 250 di ...Lukaku Inter: ad oggi non ci sono le condizioni per il ritorno. Lesul futuro dell'attaccante belga Lukaku non ci sente, vuole solo tornare all'Inter. Secondo Sky Sport però, al momento l'operazione appare molto complessa. Resiste la volontà del belga di ... Ucraina, ultime notizie. Kiev: attivati due corridoi terrestri per esportare grano In lieve risalita invece l’indice di contagio RT che torna sopra quota uno e passa dallo 0,69 di due settimane all’1.05 (Range 0.96-1.14) di quest’ultima settimana. Pressoché invariati i dati sui ...Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – Primoz Roglic vince il Giro del Delfinato, concluso oggi con l’ottava e ultima tappa, da Saint-Alban-Leysse a Plateau de Solaison di 137,5. A vincere l’ultima frazione è ...