Storie di notti di mezza estate | Florence di Neuchatel e un salame troppo grosso

(Di domenica 12 giugno 2022)1987. Versilia. Sono ancora vergine. Ho 18 anni, sulla spiaggia leggo Uno, nessuno e centomila di Pirandello e con la coda dell’occhio sbircio i corpi femminili in passerella, corpi abbronzati, e penso che sia meraviglioso usare la luce di una stella per abbronzarsi il culo, le limonate con Barbara Zerbino e Monica Pesce, qualche fuggevole palpatina, non molto altro, sono ancora inesperto e terribilmente ignorante, la spirale nella mia testa si scrive l’aspirale, il corpo femminile è ancora un mistero. Tra una pagina di Pirandello e l’altra vado a fare il bagno, passo vicino a un ombrellone dove due straniere parlano e ridono, e mi guardano, una mattina mi fermano: “Senti, io e la mia amica abbiamo fatto una scommessa, la mia amica dice che secondo lei sei ancora vergine, mentre secondo me no”, chi parla con accento francese è. Non mi ...