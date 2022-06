Selvaggia Roma sbotta contro Lulù: “Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con meno trucco e…” (Di domenica 12 giugno 2022) Lulù Selassié qualche giorno fa ha fatto il compleanno (24 anni per lei) ed alla sua festa di compleanno erano presenti anche alcuni ex gieffini, come Giacomo Urtis e Giucas Casella. Un video della festa è stato condiviso sul profilo Instagram anche dal profilo ufficiale del settimanale “Chi”, sollevando parecchi commenti. Tra i tanti c’è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 12 giugno 2022)Selassié qualche giorno fa ha fatto il compleanno (24 anni per lei) ed alla sua festa di compleanno erano presenti anche alcuni ex gieffini, come Giacomo Urtis e Giucas Casella. Un video della festa è stato condiviso sul profilo Instagram anche dal profilo ufficiale del settimanale “Chi”, sollevando parecchi commenti. Tra i tanti c’è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Stefmisano : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma L’ex Vippona aveva com… - Karencorallo : RT @Fla96451414: Per chi non lo sapesse Selvaggia Roma è l’ex fidanzata di Lenticchio aka Francesco Chiofalo(hanno partecipato a Temptation… - zazoomblog : Gf Vip 6 Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma - #Giacomo… - IsaeChia : #GfVip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma L’ex Vippona… - hopeangel365 : Lulù non è neanche libera di festeggiare il suo compleanno come cacchio le pare?? #fairylu #lulu #jessyselassie… -