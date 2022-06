Scuola, in Piemonte tutti in classe il 12 settembre (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 206 in Piemonte i giorni da trascorrere in classe per gli studenti Piemontesi. Lo prevede il calendario scolastico 2022 - 2023 che stabilisce l'inizio delle lezioni lunedì 12 settembre e la fine ... Leggi su leggo (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 206 ini giorni da trascorrere inper gli studentisi. Lo prevede il calendario scolastico 2022 - 2023 che stabilisce l'inizio delle lezioni lunedì 12e la fine ...

