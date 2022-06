Ragusa | prima partita del cuore Zeromolestie Sinalp

(Di domenica 12 giugno 2022)– Si è svolta ladelche ha visto protagonisti i giocatori degli anni 80, 90 e di oggi delCalcio.L’incontro voluto da Natascia Pisana, Responsabile Regionale della RETE, ha visto protagonisti vecchi amici appassionati dello sport inteso come importante veicolo di comunicazione e di aggregazione.Lo sport è certamente un potente strumento fondamentale per la crescita di tutti noi sul piano emotivo e sociale.E’ un ambiente dinamico e ludico, adatto ad intensificare la coscienza di sé e del proprio corpo, ed infine è uno strumento educativo e formativo, spesso anticipatore di mutamenti sociali, tra i nostri giovani e quindi tra future generazioni. Il ...

