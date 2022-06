Quanti kg hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 16? (Di domenica 12 giugno 2022) L’Isola dei Famosi si sa, fa dimagrire. In tutte le edizioni i concorrenti hanno perso sempre parecchi kg, tranne qualche raro caso. Al momento ci troviamo a sole due settimane dalla finalissima di quest’edizione con naufraghi che sono lì già da tre mesi. Li abbiamo visti provati, li percepiamo più magri, ma quanto è stato forte il loro calo di peso? Scopriamolo subito! Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 16 Sebbene al momento tra i concorrenti ci siano molte nuove leve, ci sono ancora pochi superstiti della vecchia guardia, quelli che hanno iniziato il reality a Marzo e ancora sono lì. Parliamo di Carmen Di Pietro, Estefania Bernal, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Sono loro ad aver superato i 90 giorni in Honduras. Alcuni sembrano ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 12 giugno 2022) L’Isola deisi sa, fa dimagrire. In tutte le edizioni i concorrentisempre parecchi kg, tranne qualche raro caso. Al momento ci troviamo a sole due settimane dalla finalissima di quest’edizione conche sono lì già da tre mesi. Li abbiamo visti provati, li percepiamo più magri, ma quanto è stato forte il loro calo di peso? Scopriamolo subito! Leggi anche: Dove vedere la replicadei16 Sebbene al momento tra i concorrenti ci siano molte nuove leve, ci sono ancora pochi superstiti della vecchia guardia, quelli cheiniziato il reality a Marzo e ancora sono lì. Parliamo di Carmen Di Pietro, Estefania Bernal, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Sono loro ad aver superato i 90 giorni in Honduras. Alcuni sembrano ...

