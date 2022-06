Palermo in Serie B, Ghirelli: “Atmosfera stupenda dopo mesi di sofferenza” (Di domenica 12 giugno 2022) “Stupendo, questo è il calcio dopo tanti mesi di sofferenza. I playoff sono la chiave, poi l’incontro tra questa città meravigliosa e il Padova hanno fatto il resto”. Lo ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, dopo la finale playoff vinta dal Palermo contro il Padova. “All’inizio il pubblico ha applaudito i giocatori del Padova, è vero che sono gemellati ma ne ho visti tanti che non sono andati bene – spiega alla Rai – La Serie C cresce? Io direi il calcio, abbiamo lavorato molto con il presidente Gravina per rimettere al centro la passione”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) “Stupendo, questo è il calciotantidi. I playoff sono la chiave, poi l’incontro tra questa città meravigliosa e il Padova hanno fatto il resto”. Lo ha detto Francesco, presidente della Lega Pro,la finale playoff vinta dalcontro il Padova. “All’inizio il pubblico ha applaudito i giocatori del Padova, è vero che sono gemellati ma ne ho visti tanti che non sono andati bene – spiega alla Rai – LaC cresce? Io direi il calcio, abbiamo lavorato molto con il presidente Gravina per rimettere al centro la passione”. SportFace.

