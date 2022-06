Palermo | caos seggi; Cuffaro | votare anche domani

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - fattoquotidiano : Amministrative, caos a Palermo: all’apertura dei seggi mancano 50 presidenti di sezione. Il Comune: “Nominiamo funz… - LegaSalvini : ++ #REFERENDUM, LA LEGA SI APPELLA A QUIRINALE E VIMINALE: “CAOS SEGGI A PALERMO, DEMOCRAZIA A RISCHIO” ++ A Paler… - Piu_Europa : +CAOS SEGGI A PALERMO+ La situazione nota da ieri sera, lo avevamo segnalato a Lamorgese. Responsabilità è innanzit… - Side73Dark : RT @dottorbarbieri: ????? CAOS AI SEGGI A #PALERMO Continuano a mancare circa 50 presidenti dalle ore 16 di ieri. Gli elettori, non potend… -

10.25 " Adenunciati i presidenti di seggio "disertori" I presidenti di seggio che anon si sono presentati per la costituzione regolare dell'ufficio sono stati denunciati all'..."Sarebbe bastato un briciolo di conoscenza della città per impedire questo papocchio. Quando ho detto che non bisognava accavallare le elezioni amministrative con la partita delavevo esplicitato che sarebbe stata a rischio la tenuta democratica della città. Ci sono decine di seggi non costituiti a tre ore dall'apertura dei seggi". Lo dice all'ANSA Giusto Catania, ...Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si apriranno i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori ...A Palermo, come in quasi 1000 comuni italiani, si vota oggi per le elezioni amministrative, insieme ai cinque referendum sulla Giustizia. In teoria i seggi avrebbero dovuto aprire alle 7 di questa ...