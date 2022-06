Nations League 2022/2023: l’Irlanda del Nord la pareggia all’ultimo contro Cipro, è 2-2 (Di domenica 12 giugno 2022) Pareggio al cardiopalma dell’Irlanda del Nord in casa contro Cipro per il match di Lega C, gruppo 2 di Nations League. A Belfast, i padroni di casa riescono ad arrivare al pareggio negli ultimi istanti di match, firmando il 2-2. La gara si è sbloccata poco dopo la mezz’ora, con la rete di Andronikos Kakoullis, servito da Charalampos Kyriakou. Ad inizio secondo tempo arriva il raddoppio, ancora una volta di Kakoullis per la sua doppietta personale, assistito questa volta da Marinos Tzionis. Al minuto 71? arriva la rete di Patrick McNair, che segna la riapre. In pieno recupero infine, al minuto 94?, Jonny Evans mette dentro il gol del definitivo 2-2, servito da Dion Charles. Un punto a testa, e due punti totali a testa, che lasciano le due squadre all’ultimo posto nel ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Pareggio al cardiopalma deldelin casaper il match di Lega C, gruppo 2 di. A Belfast, i padroni di casa riescono ad arrivare al pareggio negli ultimi istanti di match, firmando il 2-2. La gara si è sbloccata poco dopo la mezz’ora, con la rete di Andronikos Kakoullis, servito da Charalampos Kyriakou. Ad inizio secondo tempo arriva il raddoppio, ancora una volta di Kakoullis per la sua doppietta personale, assistito questa volta da Marinos Tzionis. Al minuto 71? arriva la rete di Patrick McNair, che segna la riapre. In pieno recupero infine, al minuto 94?, Jonny Evans mette dentro il gol del definitivo 2-2, servito da Dion Charles. Un punto a testa, e due punti totali a testa, che lasciano le due squadreposto nel ...

