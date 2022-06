Milano | 19enne uccide il padre | arrestato per omicidio e vilipendio di cadavere

Pubblicità

TuttoSuMilano : #Milano, 19enne chiama i carabinieri: «Ho ucciso mio padre» - IlFattoNisseno : Italia. Sesto San Giovanni (Milano), 19enne uccide il padre e fa a pezzi il cadavere: poi chiama il 112 - infoitinterno : Delitto a Milano - «Correte, ho ucciso mio padre»: 19enne chiama i carabinieri e confessa l’omicidio - infoitinterno : Milano: uccide padre facendolo a pezzi, 19enne non risponde a pm - infoitinterno : Milano: arrestato 19enne per omicidio del padre a Sesto - LaPresse -

...a, tra via Dalmazia e il Policlinico, ha colpito un 34enne italiano che, secondo le prime ricostruzioni, era quasi certamente in overdose per droga. Leggi anche > Sesto San Giovanni,...G.,italiano, studente, incensurato, sofferente di problemi psichici ed in cura presso il ...gli accertamenti tecnici " condotti dal personale specializzato del Comando Provinciale di" ...Un ragazzo di 19 anni, Gianluca Loprete, questa mattina ha ucciso il padre Antonio, di 57 anni, direttore di banca Bpm, con cui viveva a Sesto San Giovanni alle porte di Milano e ha fatto ... e hanno ...Una drammatica notizia di cronaca nera ha scosso l’Italia il 12 giugno 2022. Tutto è iniziato questa mattina, intorno alle 9 quando le forze dell’ordine ricevono una telefonata. E’ un uomo che chiede ...