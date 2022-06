Matteo 6 mitico! Berrettini batte Murray e vince il sesto titolo della carriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 giugno 2022)supera in tre set Andye bissa il successo ottenuto nel 2019 a Stoccarda. Per il numero uno d’Italia si tratta del, nonché terzo vinto sull’erba. Con la vittoria rimane in Top 10 nel ranking ufficiale e sale al 17esimo posto nella Race.corona nel migliore dei modi il ritorno ai tornei Fin dai primi gamepartitasembra sentire meglio il campo e la pallina rispetto alle partite giocate nella settimana, mettendo subito pressione ae portandosi avanti di un break già nel terzo gioco. Il britannico però non si scompone e cerca di reagire immediatamente guadagnandosi quattro palle break a cui ...