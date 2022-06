LIVE Superbike, GP Misano 2022 in DIRETTA: vittoria in assolo in Superpole Race di Razgatlioglu! Bautista secondo, bene Locatelli e Bassani. Alle 15:15 gara-2 (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.22 Ecco Toprak Razgatlioglu che taglia il traguardo aggiudicandosi la vittoria in Superpole Race e, di conseguenza, la pole position per gara-2 di oggi pomeriggio: HE'S DONE IT! Toprak takes his first win of 2022 in dominant style #ITAWorldSBK pic.twitter.com/j1ByHCRbwp — WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2022 11.20 Diciassettesimo Roberto Tamburini, 18esimo Gabriele Ruiu, ritirato Alessandro Delbianco. 11.18 Ottavo posto per Alex Lowes, nono Garrett Gerloff e solo decimo Michael Ruben Rinaldi, Alle prese probabilmente con qualche problema con la sua moto, ritmo completamente diverso da quello mostrato ieri. 11.17 secondo posto per Alvaro Bautista, terzo Jonathan Rea, quarto Xavi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Ecco Toprak Razgatlioglu che taglia il traguardo aggiudicandosi laine, di conseguenza, la pole position per-2 di oggi pomeriggio: HE'S DONE IT! Toprak takes his first win ofin dominant style #ITAWorldSBK pic.twitter.com/j1ByHCRbwp — WorldSBK (@WorldSBK) June 12,11.20 Diciassettesimo Roberto Tamburini, 18esimo Gabriele Ruiu, ritirato Alessandro Delbianco. 11.18 Ottavo posto per Alex Lowes, nono Garrett Gerloff e solo decimo Michael Ruben Rinaldi,prese probabilmente con qualche problema con la sua moto, ritmo completamente diverso da quello mostrato ieri. 11.17posto per Alvaro, terzo Jonathan Rea, quarto Xavi ...

