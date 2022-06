Lecce, spunta Cragno per la porta. Ma il prezzo è troppo alto (Di domenica 12 giugno 2022) Su Alessio Cragno c’è anche il Lecce. I giallorossi valutano l’acquisto del portiere, ma il prezzo del cartellino è elevato Il portiere del Cagliari e della nazionale Italiana ha vissuto stagioni da autentico protagonista. Le prestazioni di Cragno hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di numerose squadre. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, il Lecce si sarebbe inserito nella corsa al portiere di Fiesole. I giallorossi, tuttavia, dovranno fare i conti con una valutazione troppo alta per le loro possibilità economiche (10 milioni di euro). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Su Alessioc’è anche il. I giallorossi valutano l’acquisto del portiere, ma ildel cartellino è elevato Il portiere del Cagliari e della nazionale Italiana ha vissuto stagioni da autentico protagonista. Le prestazioni dihanno inevitabilmente attirato le attenzioni di numerose squadre. Secondo quanto rito dal Quotidiano di Puglia, ilsi sarebbe inserito nella corsa al portiere di Fiesole. I giallorossi, tuttavia, dovranno fare i conti con una valutazionealta per le loro possibilità economiche (10 milioni di euro). L'articolo proviene da Calcio News 24.

