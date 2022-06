Lazio: nessun dubbio su Carnesecchi nonostante l'infortunio (Di domenica 12 giugno 2022) Marco Carnesecchi dovrà stare fermo per almeno due mesi dopo l'infortunio subito ma nonostante ciò rimane il primo obiettivo... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Marcodovrà stare fermo per almeno due mesi dopo l'subito maciò rimane il primo obiettivo...

Pubblicità

sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - LALAZIOMIA : Lazio: nessun dubbio su Carnesecchi nonostante l'infortunio - albascarantino1 : @mauro_suma Comunque ne berti ne nessun altro si potevano aspettare i pale aiuti arrivati dalla Lazio dalla Fioren… - TurboBamba : @Ajejebrazov17 @jerryscottismo @fdr985___ Ti leggo solo ora. Io scusa a uno che tira numeri a casaccio nemmeno mort… - UomoRango : @maurosimo66 Mauro è game over: nessun rispetto per chi non ci rispetta. La storia della Lazio va difesa ogni giorn… -