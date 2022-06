La Vergine la divide in microtimori | lo Scorpione la ama | il Leone gira pagina | i Gemelli scappano Vi ci ritrovate?

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 giugno 2022) La Luna piena chiama i segni con voce rassicurante. «Venite fuori, di che avete paura?». L’Ariete e il Toro la guardano stupiti. Loro oggi non temono più nulla. Giove ha sfrattato di casa ogni timore. Isono distratti, stanno mettendo mano al loro futuro: «Se ci fermiamo è finita, la paura ci blocca». “Mappa stellare del cielo meridionale” (1722-1750) di Carel Allard (foto Alamy/Ipa). Il Cancro solleva occhi liquidi, imbevuti di passato. Lui e la paura sono cresciuti insieme, erano così simbiotici da scambiarsi persino il ciuccio. Poi lei è cresciuta e gli ha lasciato addosso un precipizio di emozioni. Ilscrolla la criniera. Non vuole più sentire parlare di precipizi, li ha avuti intorno come mosquitos, ora si. Laaggiunge: «Sono nata dalla paura di non ...