La transizione senza nucleare è irrealistica. Scrive Minopoli (Di domenica 12 giugno 2022) Se la fusione è il futuro prossimo dell’energia nucleare, oggi la realtà è quella della fissione. Attualmente, con 441 centrali attive, in 33 Paesi del mondo, la potenza installata, ricavata da energia atomica, è di 393,9 gigawatt. Il watt, come è noto, è l’unità di misura della potenza elettrica. Un gigawatt (gw) equivale a un miliardo di watt. Un megawatt (mw), invece, corrisponde a un milione di watt. I multipli del watt (kilo, mega, giga e tera) sono le unità di misura che calcolano l’energia elettrica. Il nucleare conta per circa il 5% nel totale dell’energia primaria, quella prodotta da risorse naturali (fossili, sole, vento, nucleare, energia idraulica, geotermica e biomasse) dalla cui trasformazione ricaviamo elettricità, carburanti, prodotti chimici ecc. con cui si soddisfa il fabbisogno energetico del pianeta. Non sembra una ... Leggi su formiche (Di domenica 12 giugno 2022) Se la fusione è il futuro prossimo dell’energia, oggi la realtà è quella della fissione. Attualmente, con 441 centrali attive, in 33 Paesi del mondo, la potenza installata, ricavata da energia atomica, è di 393,9 gigawatt. Il watt, come è noto, è l’unità di misura della potenza elettrica. Un gigawatt (gw) equivale a un miliardo di watt. Un megawatt (mw), invece, corrisponde a un milione di watt. I multipli del watt (kilo, mega, giga e tera) sono le unità di misura che calcolano l’energia elettrica. Ilconta per circa il 5% nel totale dell’energia primaria, quella prodotta da risorse naturali (fossili, sole, vento,, energia idraulica, geotermica e biomasse) dalla cui trasformazione ricaviamo elettricità, carburanti, prodotti chimici ecc. con cui si soddisfa il fabbisogno energetico del pianeta. Non sembra una ...

Pubblicità

AntonioLabonia2 : @spighissimo Solitamente non rispondo, ma questa volta è doveroso:sei proprio un idiota, la colpa non è del cobalto… - DaniloBacci58 : RT @LAVonlus: Presentiamo il Documento di Programmazione delle attività per il 2023, 'stella polare' della nostra rotta in 5 pilastri-obiet… - glfelicetti : RT @LAVonlus: Presentiamo il Documento di Programmazione delle attività per il 2023, 'stella polare' della nostra rotta in 5 pilastri-obiet… - Mella12597571 : RT @LAVonlus: Presentiamo il Documento di Programmazione delle attività per il 2023, 'stella polare' della nostra rotta in 5 pilastri-obiet… - LavVenezia : RT @LAVonlus: Presentiamo il Documento di Programmazione delle attività per il 2023, 'stella polare' della nostra rotta in 5 pilastri-obiet… -