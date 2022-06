Kate Middleton sceglie una giacca low cost di Zara per tornare agli impegni ufficiali dopo il Giubileo (Di domenica 12 giugno 2022) Per il ritorno al lavoro dopo gli impegni ufficiali per il Giubileo della Regina, Kate Middleton sceglie un abbigliamento low cost senza però rinunciare a classe e eleganza. La duchesse di Cambridge ha infatti indossato un blazer color crema di Zara che costa circa 58 euro sul sito ufficiale. Il blazer è caratterizzato da tasche frontali a filetto e chiusura con gancio in metallo. Un look che ben si adatta ai suoi innumerevoli impegni nel mondo della solidarietà e dei progetti di natura umana. Così, la moglie del principe William, destinata a diventare un giorno regina, si è recata presso un ente, il Little Village, che si occupa di donare giocattoli, vestiti e articoli essenziali ai poveri. Qui ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 12 giugno 2022) Per il ritorno al lavorogliper ildella Regina,un abbigliamento lowsenza però rinunciare a classe e eleganza. La duchesse di Cambridge ha infatti indossato un blazer color crema dichea circa 58 euro sul sito ufficiale. Il blazer è caratterizzato da tasche frontali a filetto e chiusura con gancio in metallo. Un look che ben si adatta ai suoi innumerevolinel mondo della solidarietà e dei progetti di natura umana. Così, la moglie del principe William, destinata a diventare un giorno regina, si è recata presso un ente, il Little Village, che si occupa di donare giocattoli, vestiti e articoli essenziali ai poveri. Qui ha ...

