Inter | Dimarco | 'Il mio ruolo? Ecco dove nasce Adesso tocco più palloni e'

Pubblicità

sportli26181512 : Italia, Dimarco: 'Abbiamo tanto da dimostrare, oggi due/tre occasioni clamorose': Il terzino dell'Inter Federico Di… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Dimarco: 'Felice della prestazione, grande feeling con Mancini. Ho sviluppato le mie qualità anche all'Inter' https://t.… - SantiSpave : RT @FcInterNewsit: Dimarco: 'Felice della prestazione, grande feeling con Mancini. Ho sviluppato le mie qualità anche all'Inter' https://t.… - internewsit : Dimarco: «Contento della prestazione. Esordio dal 1'? Sofferto e lavorato» - - FcInterNewsit : Dimarco: 'Felice della prestazione, grande feeling con Mancini. Ho sviluppato le mie qualità anche all'Inter' -

Commenta per primo Il terzino dell'Federico, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nel post partita della gara pareggiata contro l'Inghilterra per 0 - 0, in quello che era il terzo turno dei gironi ...Commenta per primo Prosegue il pressing dell'per cercare di convincere il Torino a cedere Gleison Bremer. Le richieste di Urbano Cairo sono ... Sia Federicoche Andrea Pinamonti interessano ...Il difensore nerazzurro parla ai microfoni della Rai dopo la bella prestazione individuale contro l'Inghilterra.Il terzino dell'Inter Federico Dimarco, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nel post partita della gara pareggiata contro l'Inghilterra per 0-0, in quello che era il terzo turn ...