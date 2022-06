In migliaia sul Ponte di Brooklyn contro le armi da fuoco (Di domenica 12 giugno 2022) migliaia di newyorkesi hanno marciato attraverso il Ponte di Brooklyn per chiedere un migliore controllo delle armi dopo i recenti massacri, incluso quello in una scuola del Texas che ha sconvolto gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022)di newyorkesi hanno marciato attraverso ildiper chiedere un migliorello delledopo i recenti massacri, incluso quello in una scuola del Texas che ha sconvolto gli ...

Pubblicità

RaiNews : March for our Lives, migliaia di statunitensi protestano dopo una serie di drammatiche sparatorie di massa avvenute… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - Dome689 : Roma Pride, in migliaia sfilano al corteo lgbt+: “Torniamo a far rumore”. Elodie si esibisce sul carro: “Meritiamo… - first_freedom_ : Lo dicevo che era il ministro della morte @robersperanza...oltre ad aver approvato il Tachipirina e vigile attesa m… - GabrieleGalas17 : Qui per ricordarvi che sta gente prende circa 20 milioni ogni anno da decine di migliaia di donatori che credono di… -