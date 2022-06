Ecco come cambiano le nostre parrocchie: le nuove designazioni (Di domenica 12 giugno 2022) Diocesi Il Vescovo Francesco Beschi ha nominato 7 nuovi parroci, un amministratore parrocchiale, otto vicari parrocchiali e dieci collaboratori pastorali. Un giovane sacerdote assegnato alla missione a Cuba. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 giugno 2022) Diocesi Il Vescovo Francesco Beschi ha nominato 7 nuovi parroci, un amministratore parrocchiale, otto vicari parrocchiali e dieci collaboratori pastorali. Un giovane sacerdote assegnato alla missione a Cuba.

