«È irragionevole che un atleta torni a gareggiare subito dopo il Covid, si rischia anche la morte in campo»

Il Long Covid e lo sport, un tema complesso, che ogni tanto torna alla ribalta, ancora poco dibattuto. Qualche giorno fa ne parlava Avvenire, con un'intervista al professor Domenico Corrado. anche la Sueddeutsche si sofferma sull'argomento con l'intervista al cardiologo e medico sportivo di Monaco Milan Dinic. Il suo monito è chiaro: attenti a considerare il Covid scomparso. E, soprattutto, attenti a non sottovalutarne le conseguenze, anche sugli atleti. «Circa il 15-20% delle persone che hanno un decorso lieve sviluppa il Long Covid, anche con due settimane di ritardo. Quello che mi preoccupa è la miocardite, che da gennaio vedo più spesso di quanto non abbia visto nella mia carriera». Dinic segue molti atleti a Monaco e in molti di loro ha riscontrato casi di miocardite legati al ...

